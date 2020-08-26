«Локомотив» — «Ахмат»: счет 2:3, обзор голов

На «РЖД Арене» в матче 5 тура РПЛпроигралсо счетом 2:3.

Гости уже в дебюте поединка огорчили Гильерме — голкипера «Локо». Мурило пустил за спину Владимира Ильина, а тот убежал к воротам и переиграл Гильерме, пробив в дальний угол.

В конце первого тайма Ильин отдал на Александра Тимофеева, который удвоил счет в матче. Почти сразу после начала второй половины хозяева получили право исполнить пенальти. Антон Миранчук решил вопрос, сократив разрыв в счете.

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Однако через 10 минут Бериша забил третий мяч «Ахмата». Оборона «Локомотива» снова провалилась и на этот раз с правого фланга.

На 62 минуте гости остались в меньшинстве. Марат Быстров получил вторую желтую карточку. Незадолго до 80 минуте «железнодорожники» классно разыграли комбинацию. Эдер пяткой скинул на Лисаковича, который протащил мяч в штрафную и навесил на Криховяка. Тот головой расстрелял Шелию.

Под завесу встречи «зеленые» остались в девятером. Антон Швец потащил за футболку Крыховяка и начал размахивать перед соперником руками. Ему дали прямую красную карточку.

«Локомотив» теряет место в четверке, пуская туда «Ахмат». У подопечных Николича 7 очков и 5 место. Футболисты Талалаева набрали 10 пунктов и вышли на 4 строчку.