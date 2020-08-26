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    Ужасная оборона. «Локомотив» в Москве проиграл «Ахмату»

    «Локомотив» — «Ахмат»: счет 2:3, обзор голов

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    На «РЖД Арене» в матче 5 тура РПЛ «Локомотив» проиграл «Ахмату» со счетом 2:3.

    Марко Николич
    Марко Николич

    Гости уже в дебюте поединка огорчили Гильерме — голкипера «Локо». Мурило пустил за спину Владимира Ильина, а тот убежал к воротам и переиграл Гильерме, пробив в дальний угол.

    В конце первого тайма Ильин отдал на Александра Тимофеева, который удвоил счет в матче. Почти сразу после начала второй половины хозяева получили право исполнить пенальти. Антон Миранчук решил вопрос, сократив разрыв в счете.

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    Однако через 10 минут Бериша забил третий мяч «Ахмата». Оборона «Локомотива» снова провалилась и на этот раз с правого фланга.

    На 62 минуте гости остались в меньшинстве. Марат Быстров получил вторую желтую карточку. Незадолго до 80 минуте «железнодорожники» классно разыграли комбинацию. Эдер пяткой скинул на Лисаковича, который протащил мяч в штрафную и навесил на Криховяка. Тот головой расстрелял Шелию.

    Под завесу встречи «зеленые» остались в девятером. Антон Швец потащил за футболку Крыховяка и начал размахивать перед соперником руками. Ему дали прямую красную карточку.

    «Локомотив» теряет место в четверке, пуская туда «Ахмат». У подопечных Николича 7 очков и 5 место. Футболисты Талалаева набрали 10 пунктов и вышли на 4 строчку.

    РПЛ. 5 тур
    «Локомотив» — «Ахмат» — 2:3
    Голы: 0:1 — 3 Ильин, 0:2 — 45 Тимофеев, 1:2 — 48, пенальти Миранчук, 1:3 — 58 Бериша, 2:3 — 77 Крыховяк«Локомотив»: Гильерме, Лысов (Рыбчинский, 75), Серкейра, Магкеев, Игнатьев, Камано, Миранчук, Жемалетдинов (Лисакович, 46), Крыховяк, Чорлука (Куликов, 46), Эдер«Ахмат»: Шелия, Быстров, Семенов, Нижич, Ненахов, Тимофеев, Исмаэл (Роши, 58), Бериша (Швец, 58), Богосовац (Харин, 58), Понсе (Мелкадзе, 39; Иванов, 81), ИльинПредупреждения: Игнатьев (24), Ненахов (25), Тимофеев (32), Жемалетдинов (34), Быстров (38), Бериша (58), Эдер (70), Семенов (71), Иванов (90), Ильин (90), Швец (90)Удаления: Быстров (63), Швец (90)
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