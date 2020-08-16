ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рахим СтерлингТактическая победа. Гарсия перехитрил Гвардиолу
  • 23:56
    • «Севилья» обыграла «МЮ» и стала первым финалистом Лиги Европы
  • 22:43
    • Источник: Месси уведомил «Барселону» о желании уйти из клуба
  • 19:44
    • СМИ: Игроки «Барсы» хотят назначения Хави главным тренером и досрочных выборов президента
  • 20:51
    • «Крылья Советов» крупно обыграли «Чайку»
  • 18:06
    • Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят — 12-й
    Все новости спорта

    «Севилья» обыграла «МЮ» и стала первым финалистом Лиги Европы

    «Севилья» — «МЮ»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Лига Европы Манчестер Юнайтед Футбол Англии Севилья Футбол Испании Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В полуфинальном матче Лиги Европы «Севилья» одержала победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Уже на 8-й минуте в ворота севильцев был назначен пенальти за фол против Рашфорда. Бруну Фернандеш уверенным ударом с точки отправил мяч в левый верхний угол ворот.

    На 26-й минуте счет сравнялся. Окампос отпасовал низом вперед по левому флангу атаки на Регилона, после чего тот отменно прострелил на противоположный край штрафной, откуда Сусо ударом в касание расстрелял ворота.

    А на 78-й минуте Хесус Навас исполнил идеальную передачу с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, где Люк де Йонг ударом в касание замкнул передачу.

    Испанский клуб в шестой раз вышел в финал Кубка УЕФА и Лиги Европы. Во всех предыдущих случаях «Севилья» выигрывала трофей, пробиваясь в решающий матч (в 2006, 2007, 2014, 2015 и 2016 годах). Андалусцы являются рекордсменами по количеству успехов в этом турнире.

    Второй полуфинал «Интер» — «Шахтер» состоится в понедельник 17 августа и начнется в 22:00 по московскому времени.

    Лига Европы. 1/2 финала
    «Севилья» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 2:1 (1:1)
    Голы: Сусо, 26, Де Йонг, 78 — Бруну Фернандеш, 9, с пенальти«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон, Банега, Фернандо, Жордан (Гудель, 87), Сусо (Франко Васкес, 75), Эн-Несери (Де Йонг, 56), Окампос (Мунир, 56)«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака (Фосу-Менса, 87), Линделеф, Магуайр, Б.Уильямс (Джеймс, 87), Гринвуд (Игало, 90+3), Бруну Фернандеш, Фред, Погба, Рэшфорд (Мата, 87), МарсьяльПредупреждения: Диего Карлос, 21, Мунир, 86 — Б.Уильямс, 17, Рэшфорд, 66, Магуайр, 86
    0
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Способен ли «Шахтер» остановить «Интер»?
  • «Интер» — «Шахтер». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Сможет ли «Коламбус» сравнять счет в серии?
  • «Коламбус» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Кто останется на дне?
  • «Хэбей Чайна Форчун» — «Тяньцзинь Тэда». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.42
  • Экспресс дня 17 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Коламбус — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Хэбей Чайна Форчун — Тяньцзинь Тэда
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Каролина — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Аризона — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 00:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Чикаго — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 01:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ухань Чжоэр — Чунцин Лифань
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры