«Севилья» — «МЮ»: счет матча 2:1, обзор голов

В полуфинальном матче Лиги Европыодержала победу надсо счетом 2:1.

Уже на 8-й минуте в ворота севильцев был назначен пенальти за фол против Рашфорда. Бруну Фернандеш уверенным ударом с точки отправил мяч в левый верхний угол ворот.

На 26-й минуте счет сравнялся. Окампос отпасовал низом вперед по левому флангу атаки на Регилона, после чего тот отменно прострелил на противоположный край штрафной, откуда Сусо ударом в касание расстрелял ворота.

А на 78-й минуте Хесус Навас исполнил идеальную передачу с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, где Люк де Йонг ударом в касание замкнул передачу.

Испанский клуб в шестой раз вышел в финал Кубка УЕФА и Лиги Европы. Во всех предыдущих случаях «Севилья» выигрывала трофей, пробиваясь в решающий матч (в 2006, 2007, 2014, 2015 и 2016 годах). Андалусцы являются рекордсменами по количеству успехов в этом турнире.

Второй полуфинал «Интер» — «Шахтер» состоится в понедельник 17 августа и начнется в 22:00 по московскому времени.