Названа символическая сборная недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА в Twitter представила символическую сборную недели в Лиги Европы.

Наибольшее представительство в ней получил «Шахтер», который разгромил «Базель» со счетом 4:1. Сразу четыре игрока «горняков» попали в команду недели.

Команда недели Лиги Европы выглядит следующим образом:

Карл-Йохан Юнссон («Копенгаген»), Аарон Ван-Биссака («Манчестер Юнайтед»), Диего Годин («Интер»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Додо («Шахтер»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Марлос («Шахтер»), Эвер Банега («Севилья»), Тайсон («Шахтер»), Ромелу Лукаку («Интер»), Жуниор Мораес («Шахтер»).

