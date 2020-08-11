Семак: Мотивация у «Ротора» была запредельная, нам было непросто

Главный тренер «Зенита»подвел итоги матча первого тура РПЛ против(2:0), а также поделился мнением об игре новичков команды

«Тяжелая игра. В первом тайме смотрелись получше. Во втором был промежуток, где нам не удавалось контролировать мяч. Но в конце забили и довели дело до победы.

Поздравляю болельщиков с удачным стартом в новом сезоне РПЛ. Мотивация у "Ротора" была запредельная. Нам было непросто.

Круговой очень уверенно вышел, создал пару моментов, почти без ошибок сыграл. Я доволен его дебютом.

Не могу сказать, когда Лунев приступит к тренировкам. Он чувствует себя хорошо. Но говорить о возвращении в общую группу преждевременно.

Пока преждевременно делать выводы о Ловрене. Нужно делать выводы после долгой дистанции.

На погоду никто не жаловался. Погода жаркая. Отчасти с этим связаны наши замены. Здесь посуше, чем в Краснодаре, так что легче дышать.

Новый лимит никому не может быть на руку. Дриусси с новым лимитом — твердый игрок старта», — цитирует Семака Sport24.ru. 0