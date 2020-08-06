ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джо Брайан«Фулхэм» с первой попытки вернулся в АПЛ, «Брентфорд» не смог снять проклятие плей-офф
  • 12:00
    • «Ахмат» продлил контракт с 34-летним хавбеком
  • 10:56
    • Вильмар Барриос может перейти в «Ньюкасл»
  • 08:38
    • Директор ВОЗ: «Возвращение болельщиков — катастрофа»
  • 23:57
    • «Манчестер Юнайтед» вновь обыграл ЛАСК
  • 23:54
    • Голы Лукаку и Эриксена вывели «Интер» в четвертьфинал Лиги Европы
    Все новости спорта

    «Ахмат» продлил контракт с 34-летним хавбеком

    Футбол Футбол России РПЛ Ахмат Трансферы Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Полузащитник Олег Иванов продлил контракт с грозненским «Ахматом». Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает сайт клуба.

    Олег Иванов
    Олег Иванов

    В «Ахмате» Олег Иванов играет с 2012 года. За это время полузащитник принял участие в 230 матчах чемпионата и Кубка России.

    В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах РПЛ, забил один гол, отдал один результативный пас и заработал восемь желтых карточек.

    0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Матч на «Молинью» не будет сухим
  • «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Севилья» не позволит «Роме» много забить
  • «Севилья» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • На своем поле леверкузенцы не подведут тренера
  • «Байер» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.19
  • Экспресс дня 6 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Севилья — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.64
  • Прогноз на матч Байер — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.58
  • Прогноз на матч Базель — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Филадельфия — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Севилья — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  2.13
  • Прогноз на матч Орландо Сити — Миннесота Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Виннипег — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры