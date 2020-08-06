«Ахмат» продлил контракт с 34-летним хавбеком

Полузащитникпродлил контракт с грозненским. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает сайт клуба.

В «Ахмате» Олег Иванов играет с 2012 года. За это время полузащитник принял участие в 230 матчах чемпионата и Кубка России.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах РПЛ, забил один гол, отдал один результативный пас и заработал восемь желтых карточек.

Олег Иванов подписал новый контракт с грозненцами, рассчитанный до конца сезона 2020/21.

За «Ахмат» полузащитник выступает с 2012 года, сыграв около 230 игр в чемпионате и Кубке России. pic.twitter.com/k0O6pDxHJj — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) August 6, 2020

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