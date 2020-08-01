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    Николич рассказал о переговорах с Кокориным

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    Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич заявил, что нападающий Александр Кокорин был готов перейти московский клуб.

    Марко Николич
    Марко Николич

    «Это правда, но не очень хочу это комментировать. Знаю этого игрока, мне он нравится. Кокорин — россиянин, это очень важно сейчас, потому что каждая команда должна думать о новом лимите. Очень важно подписать одного такого качественного игрока, как Саша. Но эта история закончена. Он очень хороший игрок, но мы не смогли найти путь, чтобы подписать его.

    Разговаривал с Сашей два или три раза. Кокорин задавал интересующие его вопросы, он был открыт для перехода к нам. Но сейчас это не так важно. Он не наш игрок, Саша перейдет в другой клуб. Повторюсь, мне он очень нравится как игрок, но мы не смогли его подписать.

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    • Что касается разговоров, что сделка сорвалась не по спортивным причинам, а из-за Пака… Я в России два месяца. Не знаю, кто и что сделал, по какой причине. До разговора с Сашей мне никто не говорил, что сделка невозможна. Не хочу больше говорить об этом. Саша — не наш игрок. Желаю ему только успехов в дальнейшей карьере», — приводит слова Николича «Чемпионат». 0

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