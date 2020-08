Чемпион АПЛ показал домашнюю форму на сезон-2020/21

на своем сайте презентовал домашний комплект игровой экипировки на сезон-2020/2021.

Комплект выполнен в традиционном красном цвете. Воротник и рукава футболки украшены вставками белых и бирюзовых полос. Техническим спонсором клуба является компания Nike.

Напомним, «красные» расстались с New Balance, поставлявшим экипировку с 2015 года. Чемпионы Англии подписали крупнейший в истории футбола контракт с Nike.

THE. WAIT. IS. OVER. 🙌

Our new 2020/21 @NikeFootball home kit 🔴 #TellUsNever