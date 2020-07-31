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    Орлов: Сейчас у «Зенита» нет денег на покупки

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    Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что «Зенит» ограничен в своих возможностях усиления состава.

    Себастьян Дриусси
    Себастьян Дриусси

    «Из "Зенита" может уйти Дриусси, и он это не скрывает. Он своим друзьям говорит, что хочет уехать в США. Пока в команде восемь легионеров — это максимум. Если Дриусси продадут, то заработают деньги и могут кого-то приобрести.

    Я знаю, что сейчас у "Зенита" нет денег на приобретения, если только не уйдут Дриусси и Ригони», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы».

    В завершившемся сезоне РПЛ Себастьян Дриусси сыграл 25 матчей, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Эмилиано Ригони в 12 матчах отметился двумя голами. 0

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