Орлов: Сейчас у «Зенита» нет денег на покупки

Известный комментаторзаявил, чтоограничен в своих возможностях усиления состава.

«Из "Зенита" может уйти Дриусси, и он это не скрывает. Он своим друзьям говорит, что хочет уехать в США. Пока в команде восемь легионеров — это максимум. Если Дриусси продадут, то заработают деньги и могут кого-то приобрести.

Я знаю, что сейчас у "Зенита" нет денег на приобретения, если только не уйдут Дриусси и Ригони», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы».

В завершившемся сезоне РПЛ Себастьян Дриусси сыграл 25 матчей, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Эмилиано Ригони в 12 матчах отметился двумя голами. 0