Артета: Не думаю, что Обамеянг уйдет после финала Кубка

Главный тренерзаявил, что нападающийвряд ли уйдет из клуба после финала Кубка Англии, который состоится завтра. «Канониры» сыграют с

«Не думаю, что Обамеянг уйдет после финала Кубка, у меня нет таких мыслей по поводу этой ситуации. Не забывайте, что у него все еще есть контракт с "Арсеналом". Мы хотим сохранить его и оформить с ним новое долгосрочное соглашение. Тем не менее, сейчас он с нами и должен быть горд тем, в какой команде находится», — цитирует Goal.com Артету.

У габонца есть еще один год контракта. Его договор с «Арсеналом» заканчивается 30 июня 2021 года. Пока что футболист не договорился с клубом о новых условиях.

В 43 играх текущего сезона Обамеянг стал автором 27 голов и 3 результативных передач. 0