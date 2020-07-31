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    Артета: Не думаю, что Обамеянг уйдет после финала Кубка

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг вряд ли уйдет из клуба после финала Кубка Англии, который состоится завтра. «Канониры» сыграют с «Челси».

    Пьер-Эмерик Обамеянг
    Пьер-Эмерик Обамеянг

    «Не думаю, что Обамеянг уйдет после финала Кубка, у меня нет таких мыслей по поводу этой ситуации. Не забывайте, что у него все еще есть контракт с "Арсеналом". Мы хотим сохранить его и оформить с ним новое долгосрочное соглашение. Тем не менее, сейчас он с нами и должен быть горд тем, в какой команде находится», — цитирует Goal.com Артету.

    У габонца есть еще один год контракта. Его договор с «Арсеналом» заканчивается 30 июня 2021 года. Пока что футболист не договорился с клубом о новых условиях.

    В 43 играх текущего сезона Обамеянг стал автором 27 голов и 3 результативных передач. 0

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