Матвеев утвержден главным тренером «Урала»

«Уфа» на своем официальном сайте сообщила об утвержденииглавным тренером команды.

Матвеев сменил у руля команды Дмитрия Парфенова, который подал в отставку после поражения команды в полуфинале Кубка России от подмосковных «Химок».

Помогать Матвееву в тренерском штабе «Урала» будут Евгений Аверьянов (тренер), Андрей Шпилев (тренер вратарей), Дмитрий Столбиков (тренер-аналитик), Владимир Гашнев (тренер-реабилитолог), Павел Суетин и Иван Йовановски (специалисты по физподготовке).

53-летний специалист ранее уже работал в качестве наставника основной команды, а также несколько раз исполнял обязанности главного тренера. Именно под его руководством «Урал» в 2015 году сохранил прописку в Премьер-лиге, обыграв в стыковых матчах «Томь». На протяжении последнего времени Юрий Матвеев возглавлял команду «Урал-2», с которой занял третье место в завершившемся сезоне ПФЛ.

Подготовка «Урала» к новому сезону стартует на этой неделе. 0