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    Матвеев утвержден главным тренером «Урала»

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    «Уфа» на своем официальном сайте сообщила об утверждении Юрия Матвеева главным тренером команды.

    Юрий Матвеев
    Юрий Матвеев

    Матвеев сменил у руля команды Дмитрия Парфенова, который подал в отставку после поражения команды в полуфинале Кубка России от подмосковных «Химок».

    Помогать Матвееву в тренерском штабе «Урала» будут Евгений Аверьянов (тренер), Андрей Шпилев (тренер вратарей), Дмитрий Столбиков (тренер-аналитик), Владимир Гашнев (тренер-реабилитолог), Павел Суетин и Иван Йовановски (специалисты по физподготовке).

    53-летний специалист ранее уже работал в качестве наставника основной команды, а также несколько раз исполнял обязанности главного тренера. Именно под его руководством «Урал» в 2015 году сохранил прописку в Премьер-лиге, обыграв в стыковых матчах «Томь». На протяжении последнего времени Юрий Матвеев возглавлял команду «Урал-2», с которой занял третье место в завершившемся сезоне ПФЛ.

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