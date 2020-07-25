Смольников покинул «Зенит» и перешел в «Краснодар»

Защитник «Зенита»продолжит карьеру в, сообщает «Спорт-Экспресс»

По данным издания, кубанский клуб предлагает 31-летнему игроку контракт на два года с возможностью продления в случае достижения определенных показателей.

Действующее соглашение игрока с питерским клубом истекает 31 июля. В сезоне-2019/20 защитник провел за «Зенит» 18 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

За семь лет Смольников стал в составе «Зенита» трехкратным чемпионом России, выиграл два Кубка и один Суперкубок страны, провел более 140 матчей и забил 8 голов. 0