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    Самедов призвал «Спартак» забыть этот сезон

    Футбол Спартак Зенит Кубок России Футбол России
    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал поражение «красно-белых» от «Зенита» (1:2) в полуфинале Кубка России.

    Александр Самедов
    Александр Самедов

    «Этот сезон надо забыть. Скоро начнется новый, главное, чтобы неудачи не продолжились там. Понимал, что в кубковом матче "Зенит" будет явным фаворитом, но надеялся, что "Спартак" сможет выйти в финал.

    Это Кубок России — одна игра может сложиться по-разному, и независимо от того, какое место "Спартак" занимает в чемпионате, он мог побороться.

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    • "Зенит" захочет добавить к чемпионскому титулу победу в Кубке. Конечно, он будет фаворитом в финале. Но "Химки" в игре с "Уралом" показали, что команда хорошо подготовлена, обладает боевитым составом и может преподнести сюрприз. Хотя шансы минимальные», — цитирует Самедова «Р-Спорт». 0

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