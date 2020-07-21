Самедов призвал «Спартак» забыть этот сезон

Бывший полузащитник «Спартака»прокомментировал поражение «красно-белых» от «Зенита» (1:2) в полуфинале Кубка России.

«Этот сезон надо забыть. Скоро начнется новый, главное, чтобы неудачи не продолжились там. Понимал, что в кубковом матче "Зенит" будет явным фаворитом, но надеялся, что "Спартак" сможет выйти в финал.

Это Кубок России — одна игра может сложиться по-разному, и независимо от того, какое место "Спартак" занимает в чемпионате, он мог побороться.

"Зенит" захочет добавить к чемпионскому титулу победу в Кубке. Конечно, он будет фаворитом в финале. Но "Химки" в игре с "Уралом" показали, что команда хорошо подготовлена, обладает боевитым составом и может преподнести сюрприз. Хотя шансы минимальные», — цитирует Самедова «Р-Спорт». 0