ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — ЦСКАРука Набабкина убила интригу в борьбе за Лигу чемпионов
  • 09:08
    • Гайч: Мы достигли предварительного соглашения с ЦСКА
  • 07:00
    • Василевский номинирован на приз лучшему вратарю НХЛ сезона-2019/20
  • 23:58
    • «Реал» обыграл «Вильярреал» и стал чемпионом Испании
  • 00:41
    • «Интер» разгромил СПАЛ и вышел на второе место в Серии А
  • 00:29
    • «МЮ» на выезде обыграл «Кристал Пэлас»
    Все новости спорта

    «Реал» обошел «Барселону» по числу трофеев

    Футбол Футбол Испании Примера (Ла Лига) Кубок Испании Суперкубок Испании Реал Мадрид Барселона Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Мадридский «Реал» накануне обыграл «Вильярреал» (2:1) и оформил чемпионский титул.

    «Реал»
    «Реал»

    Благодаря этому «сливочные» завоевали в свою коллекцию 92-й трофей, сообщает Goal. По этому показателю «Реал» обошел «Барселону», у которой 91 кубок.

    В активе «Реала» 34 титула чемпиона Испании, 19 Кубков и 11 Суперкубков страны, 1 Кубок лиги, 13 трофеев Лиги чемпионов, 7 — клубного чемпионата мира, 4 Суперкубка УЕФА, 2 Кубка УЕФА и 1 Кубок Эвы Дуарте.

    «Барселона» же 26 раз становилась чемпионом Испании, завоевывала 30 Кубков и 13 Суперкубков страны, 2 Кубка лиги, 5 трофеев Лиги чемпионов, 3 титула клубных чемпионов мира, 5 Суперкубков УЕФА, 4 Кубка обладателей кубков и 3 Кубка Эвы Дуарте.

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 7-13 июля
  • 13/07/2020 в 20:12
    •
  • Прогноз
  • «Уэска» — «Нумансия»
  • 2.22
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Претенденты на вылет сыграют осторожно?
  • «Вест Хэм» — «Уотфорд». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • «Вест Бромвич» не даст себя сместить со второго места?
  • «Хаддерсфилд» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • В родных стенах «Норвич» выступит результативно
  • «Норвич» — «Бернли». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 500 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.41
  • Экспресс дня 17 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Норвич — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Галатасарай — Гезтепе
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Уэска — Нумансия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.41
  • Экспресс дня 17 июля
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры