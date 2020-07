«Реал» обошел «Барселону» по числу трофеев

Мадридскийнакануне обыграл(2:1) и оформил чемпионский титул.

Благодаря этому «сливочные» завоевали в свою коллекцию 92-й трофей, сообщает Goal. По этому показателю «Реал» обошел «Барселону», у которой 91 кубок.

В активе «Реала» 34 титула чемпиона Испании, 19 Кубков и 11 Суперкубков страны, 1 Кубок лиги, 13 трофеев Лиги чемпионов, 7 — клубного чемпионата мира, 4 Суперкубка УЕФА, 2 Кубка УЕФА и 1 Кубок Эвы Дуарте.

«Барселона» же 26 раз становилась чемпионом Испании, завоевывала 30 Кубков и 13 Суперкубков страны, 2 Кубка лиги, 5 трофеев Лиги чемпионов, 3 титула клубных чемпионов мира, 5 Суперкубков УЕФА, 4 Кубка обладателей кубков и 3 Кубка Эвы Дуарте.

Real Madrid take the lead in trophies won 👀

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/eLdmGSAPtk