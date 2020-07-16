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    «Локомотив» вырвал у ЦСКА победу в столичном дерби

    «Локомотив» — ЦСКА: счет матча 2:1, обзор голов

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    Московский «Локомотив» одержал домашнюю победу над столичным ЦСКА (2:1) в матче 29-го тура чемпионата России.

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    На 33-й минуте в ворота ЦСКА был назначен пенальти — Эдер получил по ноге от Дивеева в штрафной «армейцев» и упал на газон.

    Алексей Миранчук разбежался, выдержал небольшую паузу и, увидев, что Акинфеев прыгает вправо, послал мяч низом в противоположный угол ворот.

    ЦСКА отыгрался на 71-й минуте. Щенников с левого фланга прострелил на Шкурина, который сделал скидку на Влашича, и тот с нескольких метров положил мяч в ближний угол ворот «Локо».

    А в компенсированное время в ворота ЦСКА был вновь назначен пенальти — Набабкин в штрафной зачем-то выбросил руку вверх в борьбе в воздухе, и в неё попал мяч после удара Чорлуки головой.

    Мощным ударом с «точки» Миранчук оформил дубль, укладывая мяч в левый нижний угол ворот. Акинфеев снова в другую сторону прыгнул. 0

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