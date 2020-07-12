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    Гол Косты принес «Атлетико» победу над «Бетисом»

    «Атлетико» — «Бетис»: счет матча 1:0, обзор гола

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    Мадридский «Атлетико» одержал домашнюю победу над «Бетисом» (1:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании.

    Диего Коста
    Диего Коста

    Единственный мяч во встрече забил Диего Коста на 74-й минуте.

    «Матрасники» с середины второго тайма играли в меньшинстве после удаления Марио Эрмосо на 57-й минуте.

    Отметим, что в первом тайме судья встречи при помощи VAR отменил два гола «Атлетико».

    «Атлетико» находится на третьем месте в таблице Примеры, «Бетис» занимает 13-ю строчку.

    Примера. 36-й тур
    «Атлетико» — «Бетис» — 1:0 (0:0)
    Гол: Диегу Коста, 74«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер (Ариас, 42), Эрмосо, Лоди, Коке, Сауль (Феррейра-Карраско, 55), Льоренте (Витоло, 55), Партей, Мората (Диегу Коста, 56), Корреа (Фелипе, 62)«Бетис»: Мартин, Барраган (Эмерсон, 69), Сидней, Бартра, Алекс Морено (Тельо, 83), Гуардадо (Педраса, 43), Каналес, Фекир, Виллиам Карвалью (Хоакин, 70), Родригес, Лорен Морон (Борха Иглесиас, 83)Предупреждения: Савич, 11. Барраган, 45+1. Эмерсон, 90+3Удаление: Эрмосо, 57
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