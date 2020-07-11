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    «Челси» разгромно проиграл «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» — «Челси»: счет 3:0, обзор голов

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    В матче 35 тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» на своем поле разгромил «Челси» со счетом 3:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Уже после первого тайма «клинки» вели в счете 2:0. Авторами забитых мячей выступили Дэвид Макголдрик и Оливер МакБерни.

    Во второй половине встречи Макголдрик оформил дубль, чем окончательно добил «аристократов».

    Для «Шеффилда» это втора победа подряд. Команда временно вышла на 6 место, набрав 54 очка. «Челси» потерпел второе поражение в четырех последних играх АПЛ. Из-за этого подопечные Лэмпарда могут выпасть из зоны Лиги чемпионов.

    АПЛ. 35 тур
    «Шеффилд Юнайтед» — «Челси» — 3:0
    Голы: 1:0 — 18 Макголдрик, 2:0 — 33 Макберни, 3:0 — 77 Макголдрик«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Стивенс, Иган, Башем (Джагелка, 68), Болдок, Берге (Ландстрем, 63), Норвуд, Осборн, О`Коннелл, Макберни (Муссе, 63), Макголдрик«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Джеймс (Хадсон-Одои, 75), Кристенсен (Рюдигер, 46), Баркли (Лофтус-Чик, 78), Жоржиньо, Пулишич (Жиру, 66), Маунт (Алонсо, 46), Виллиан, АбрахамПредупреждения: Болдок (3)
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