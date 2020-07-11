«Шеффилд Юнайтед» — «Челси»: счет 3:0, обзор голов

В матче 35 тура АПЛна своем поле разгромилсо счетом 3:0.

Уже после первого тайма «клинки» вели в счете 2:0. Авторами забитых мячей выступили Дэвид Макголдрик и Оливер МакБерни.

Во второй половине встречи Макголдрик оформил дубль, чем окончательно добил «аристократов».

Для «Шеффилда» это втора победа подряд. Команда временно вышла на 6 место, набрав 54 очка. «Челси» потерпел второе поражение в четырех последних играх АПЛ. Из-за этого подопечные Лэмпарда могут выпасть из зоны Лиги чемпионов.