ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиБудущее Месси под вопросом. Покинет ли мировая звезда «Барселону» и Европу?
  • 22:23
    • Гол Макарова принес «Рубину» победу над «Краснодаром»
  • 21:55
    • «Эвертон» поделил очки с «Саутгемптоном», «Тоттенхэм» не справился с «Бернли»
  • 21:23
    • Оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей
  • 18:58
    • Гол Погребняка принес «Уралу» победу над «Динамо»
  • 18:43
    • Газизов: Вместе со «Спартаком» достигнем больших и серьезных результатов
    Все новости спорта

    Гол Макарова принес «Рубину» победу над «Краснодаром»

    «Рубин» — «Краснодар»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол РПЛ Футбол России Краснодар Рубин Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Казанский «Рубин» одержал домашнюю победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата России.

    Денис Макаров
    Денис Макаров

    Единственный мяч был забит на 51-й минуте. Прошёл перевод к правому краю штрафной «Краснодара», Уремович своим пасом развернул атаку на Дениса Макарова, который и нанёс удар — мяч рикошетом от ноги Сорокина залетел в ближний угол ворот.

    «Рубин» благодаря победе в этом матче набрал 33 очка и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

    «Краснодар» занимает четвертое место, имея 45 очков. Команда Мурада Мусаева уступает 1 очко ЦСКА в борьбе за путевку в квалификацию Лиги чемпионов и 5 очков «Локомотиву», который занимает второе место и претендует на прямое попадание в групповой этап ЛЧ в следующем сезоне.

    При этом «Краснодар» имеет матч в запасе (перенесенная игра 23-го тура с «Динамо»).

    РПЛ. 27-й тур
    «Рубин» (Казань) — «Краснодар» — 1:0 (0:0)
    Гол: Макаров, 51«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Пабло Сантос, Зуев, Иг.Коновалов (Тарасов, 83), Йевтич (Давиташвили, 83), Макаров (Бакаев, 69), Кварацхелия, Абильдгор, Игнатьев (Марков, 75)«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Сорокин, Рамирес (Сергеев, 88), Газинский, Кабелла (Фернандеш, 63), Вилена (Онугха, 75), Уткин (Воротников, 75), Вандерсон Масиэл, Кайю, Сулейманов (Олссон, 63)Предупреждения: Вилена, 32. Абильдгор, 57. Сулейманов, 59. Фернандеш, 66. Газинский, 90+4. Кайю, 90+4
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Старые песни о главном. «Спартак» опять винит судейство, а «Локо» буксует
  • 02:31
    •
  • Прогноз
  • «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»
  • 3.50
  • Сегодня в 22:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Приблизится ли «МЮ» вплотную к «Лестеру»?
  • «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • Справится ли «Тоттенхэм» с одним из аутсайдеров АПЛ?
  • «Борнмут» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Чем закончится игра сильных клубов в Бильбао?
  • «Атлетик» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.58
  • Экспресс дня 9 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  3.50
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Верона — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Реал — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.64
  • Экспресс дня 10 июля
  • Завтра в 23:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Спортинг — Санта-Клара
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  3.13
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Слуцк
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Смолевичи — Ислочь
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры