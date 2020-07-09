«Рубин» — «Краснодар»: счет матча 1:0, обзор гола

Денис Макаров
«Рубин»
Единственный мяч был забит на 51-й минуте. Прошёл перевод к правому краю штрафной «Краснодара», Уремович своим пасом развернул атаку на Дениса Макарова, который и нанёс удар — мяч рикошетом от ноги Сорокина залетел в ближний угол ворот.
«Рубин» благодаря победе в этом матче набрал 33 очка и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России.
«Краснодар» занимает четвертое место, имея 45 очков. Команда Мурада Мусаева уступает 1 очко ЦСКА в борьбе за путевку в квалификацию Лиги чемпионов и 5 очков «Локомотиву», который занимает второе место и претендует на прямое попадание в групповой этап ЛЧ в следующем сезоне.
При этом «Краснодар» имеет матч в запасе (перенесенная игра 23-го тура с «Динамо»).
РПЛ. 27-й тур
«Рубин» (Казань) — «Краснодар» — 1:0 (0:0)
Гол: Макаров, 51«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Пабло Сантос, Зуев, Иг.Коновалов (Тарасов, 83), Йевтич (Давиташвили, 83), Макаров (Бакаев, 69), Кварацхелия, Абильдгор, Игнатьев (Марков, 75)«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Сорокин, Рамирес (Сергеев, 88), Газинский, Кабелла (Фернандеш, 63), Вилена (Онугха, 75), Уткин (Воротников, 75), Вандерсон Масиэл, Кайю, Сулейманов (Олссон, 63)Предупреждения: Вилена, 32. Абильдгор, 57. Сулейманов, 59. Фернандеш, 66. Газинский, 90+4. Кайю, 90+4