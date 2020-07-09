«Рубин» — «Краснодар»: счет матча 1:0, обзор гола

Казанскийодержал домашнюю победу над(1:0) в матче 27-го тура чемпионата России.

Единственный мяч был забит на 51-й минуте. Прошёл перевод к правому краю штрафной «Краснодара», Уремович своим пасом развернул атаку на Дениса Макарова, который и нанёс удар — мяч рикошетом от ноги Сорокина залетел в ближний угол ворот.

«Рубин» благодаря победе в этом матче набрал 33 очка и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

«Краснодар» занимает четвертое место, имея 45 очков. Команда Мурада Мусаева уступает 1 очко ЦСКА в борьбе за путевку в квалификацию Лиги чемпионов и 5 очков «Локомотиву», который занимает второе место и претендует на прямое попадание в групповой этап ЛЧ в следующем сезоне.

При этом «Краснодар» имеет матч в запасе (перенесенная игра 23-го тура с «Динамо»).