У главного тренера ЦСКА скончалась мать

Пресс-службасообщала о смерти матери главного тренера

«Руководство и коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды глубоко скорбят в связи со скоропостижной смертью матери главного тренера Виктора Гончаренко.

Выражаем искренние соболезнования Виктору Михайловичу и его семье», — говорится в заявлении.

Руководство и коллектив Профессионального футбольного клуба #ЦСКА, игроки и тренеры команды глубоко скорбят в связи со скоропостижной смертью матери главного тренера Виктора Ганчаренко.

Выражаем искренние соболезнования Виктору Михайловичу и его семье. pic.twitter.com/15LY9cbERG — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 6, 2020

Отметим, что отец Гончаренко скончался в 1993 году, он работал ликвидатором последствий чернобыльской катастрофы на атомной электростанции.

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