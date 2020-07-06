ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Чемпионская стабильность. Победа «Зенита» в Краснодаре сняла все вопросы
  • 11:36
    • У 11 игроков брестского «Динамо» выявлен коронавирус
  • 09:59
    • Возвращение Данни в «Зенит» зависит от здоровья его дочери
  • 08:07
    • Семак уже восемь раз выигрывал чемпионат России
  • 07:34
    • Месси повторил личный рекорд по ассистам в Ла Лиге
  • 07:16
    • «Кайрат» объявил о прибытии Вагнера Лава в Казахстан
    Все новости спорта

    У главного тренера ЦСКА скончалась мать

    Футбол Футбол России РПЛ ЦСКА Между тем Происшествия Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Пресс-служба ЦСКА сообщала о смерти матери главного тренера Виктора Гончаренко.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «Руководство и коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды глубоко скорбят в связи со скоропостижной смертью матери главного тренера Виктора Гончаренко.

    Выражаем искренние соболезнования Виктору Михайловичу и его семье», — говорится в заявлении.

    Отметим, что отец Гончаренко скончался в 1993 году, он работал ликвидатором последствий чернобыльской катастрофы на атомной электростанции.

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Чемпионская стабильность. Победа «Зенита» в Краснодаре сняла все вопросы
  • 02:28
    •
  • Прогноз
  • «Тамбов» — «Ахмат»
  • 2.00
  • Завтра в 18:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли команда Моуринью важную победу?
  • «Тоттенхэм» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Закрепится ли «Севилья» в зоне Лиги чемпионов?
  • «Севилья» — «Эйбар». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • «Леванте» и «Реал Сосьедад» обменяются голами?
  • «Леванте» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.28
  • Экспресс дня 6 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Севилья — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Леванте — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Морейренсе — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Уотфорд — Норвич
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Генчлербирлиги — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тамбов — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры