«Краснодар» — «Зенит»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны составына матч 26-го тура РПЛ, который пройдет в Краснодаре и начнется в 20:30 мск.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Кайо, Рамирес, Уткин, Олссон, Вильена, Вандерсон, Берг.

Запасные: Синицын, Адамов, Сорокин, Фернандеш, Черников, Кабелла, Сулейманов, Сергеев, Кутовой, Воротников, Онугха.

«Зенит»: Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Азмун, Малком, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Прохин, Жирков, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Дриусси, Ригони Шамкин.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Зениту». Коэффициент на его победу — 2.24, на успех «Краснодара» — 3.66, на ничью — 3.60. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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