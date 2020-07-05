«Краснодар» — «Зенит»: составы, прогноз, коэффициенты

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Кайо, Рамирес, Уткин, Олссон, Вильена, Вандерсон, Берг.
Запасные: Синицын, Адамов, Сорокин, Фернандеш, Черников, Кабелла, Сулейманов, Сергеев, Кутовой, Воротников, Онугха.
«Зенит»: Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Азмун, Малком, Дзюба.
Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Прохин, Жирков, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Дриусси, Ригони Шамкин.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Зениту». Коэффициент на его победу — 2.24, на успех «Краснодара» — 3.66, на ничью — 3.60. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.