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    Дзюба и Малком начнут матч с «Краснодаром» в старте «Зенита»

    «Краснодар» — «Зенит»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны составы «Краснодара» и «Зенита» на матч 26-го тура РПЛ, который пройдет в Краснодаре и начнется в 20:30 мск.

    Малком
    Малком

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Кайо, Рамирес, Уткин, Олссон, Вильена, Вандерсон, Берг.

    Запасные: Синицын, Адамов, Сорокин, Фернандеш, Черников, Кабелла, Сулейманов, Сергеев, Кутовой, Воротников, Онугха.

    «Зенит»: Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Азмун, Малком, Дзюба.

    Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Прохин, Жирков, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Дриусси, Ригони Шамкин.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Зениту». Коэффициент на его победу — 2.24, на успех «Краснодара» — 3.66, на ничью — 3.60. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

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