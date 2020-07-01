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    Первушин: Понимали, что «Зенит» будет доминировать

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    Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал итог матча с «Зенитом» (1:2) в матче 25-го тура РПЛ.

    Сергей Первушин
    Сергей Первушин

    Игра состоялась в Нижнем Новгороде и прошла без зрителей.

    «Понимали, что "Зенит" будет доминировать. Пытались сыграть при помощи быстрых атак. Проиграли 1:2, но что поделать? Продолжаем бороться.

    Почему сразу пропустили после гола? Психология. Учимся на собственных ошибках. Мы знаем, сколько нам нужно набрать очков, чтобы остаться в Премьер-лиге. Поражения никому положительных эмоций не добавляет. Но будем работать.

    Что касается игры при пустых трибунах, то это "Зениту" непривычно. Для нас это обыденность. Конечно, хотелось бы, чтобы наши болельщики нас поддерживали», — сказал Первушин Sport24. 0

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