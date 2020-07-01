«Рома» продлила аренду Мхитаряна

на своем официальном сайте объявила о продлении аренды армянского полузащитника лондонского

Соглашение об аренде 31-летнего футболиста пролонгировано до фактического окончания текущего сезона, а также стороны достигли предварительной договоренности об аренде полузащитника на сезон-2020/21.

«Я очень рад. Счастлив продлить свое пребывание в "Роме", поскольку я еще не добился с клубом всего, чего хотел. С нетерпением этого жду», — сказал Мхитарян.

В текущем сезоне Мхитарян отыграл 15 матчей в Серии А, забил шесть голов и сделав три результативных передачи. 0