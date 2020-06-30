«Барселона» не планирует увольнять Сетьена до конца сезона

Руководствопровело экстренную встречу с главным тренером клуба, сообщает AS.

По данным источника, президент каталонского клуба Хозеп Бартомеу, а также Эрик Абидаль, Оскар Грау и Хавьер Бордас приехали в дом тренера обсудить ситуацию, которая возникла в каталонском клубе.

Отмечается, что они выразили свою поддержку специалисту. Они побывали дома у Сетьена с целью продемонстрировать доверие тренеру в важный момент сезона. Специалист останется в команде как минимум до окончания текущего сезона.

Кроме того, руководство поинтересовалось, что за конфликт произошел у Сетьена с футболистами «Барсы» после матча с «Сельтой» (2:2). Ранее появилась информация, что игроки остались недовольны тактикой специалиста и принятыми по ходу игры решениями.

Напомним, по данным СМИ, Сетьен может быть отправлен в отставку уже на следующей неделе, если «сине-гранатовые» не победят «Атлетико» в матче 33-го тура Ла Лиги. 0