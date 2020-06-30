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    «Барселона» не планирует увольнять Сетьена до конца сезона

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    Руководство «Барселоны» провело экстренную встречу с главным тренером клуба Энрике Сетьеном, сообщает AS.

    Энрике Сетьен
    Энрике Сетьен

    По данным источника, президент каталонского клуба Хозеп Бартомеу, а также Эрик Абидаль, Оскар Грау и Хавьер Бордас приехали в дом тренера обсудить ситуацию, которая возникла в каталонском клубе.

    Отмечается, что они выразили свою поддержку специалисту. Они побывали дома у Сетьена с целью продемонстрировать доверие тренеру в важный момент сезона. Специалист останется в команде как минимум до окончания текущего сезона.

    Кроме того, руководство поинтересовалось, что за конфликт произошел у Сетьена с футболистами «Барсы» после матча с «Сельтой» (2:2). Ранее появилась информация, что игроки остались недовольны тактикой специалиста и принятыми по ходу игры решениями.

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    • Напомним, по данным СМИ, Сетьен может быть отправлен в отставку уже на следующей неделе, если «сине-гранатовые» не победят «Атлетико» в матче 33-го тура Ла Лиги. 0

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