Пьянич сменил «Ювентус» на «Барселону»

Миралем Пьянич
globallookpress.com
Каталонский клуб объявил о договоренности с «Юве» по трансферу боснийского футболиста. «Барса» заплатит за игрока 60 миллионов евро и 5 миллионов в качестве бонусов.
Соглашение с Пьяничем будет рассчитано на четыре года, отступные по нему составят 400 миллионов евро.
Ранее в обратную сторону проследовал полузащитник «Барселоны» Артур.
LATEST NEWS | Agreement with @juventusfcen for the transfer of @Miralem_Pjanic— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 29, 2020
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