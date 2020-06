Пьянич сменил «Ювентус» на «Барселону»

Полузащитник туринского «Ювентуса»станет игроком

Каталонский клуб объявил о договоренности с «Юве» по трансферу боснийского футболиста. «Барса» заплатит за игрока 60 миллионов евро и 5 миллионов в качестве бонусов.

Соглашение с Пьяничем будет рассчитано на четыре года, отступные по нему составят 400 миллионов евро.

Ранее в обратную сторону проследовал полузащитник «Барселоны» Артур.

LATEST NEWS | Agreement with @juventusfcen for the transfer of @Miralem_Pjanic

👋 Welcome!

💙❤️ #PjanicCuler