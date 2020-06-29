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    Пьянич сменил «Ювентус» на «Барселону»

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    Полузащитник туринского «Ювентуса» Миралем Пьянич станет игроком «Барселоны».

    Миралем Пьянич
    Миралем Пьянич

    Каталонский клуб объявил о договоренности с «Юве» по трансферу боснийского футболиста. «Барса» заплатит за игрока 60 миллионов евро и 5 миллионов в качестве бонусов.

    Соглашение с Пьяничем будет рассчитано на четыре года, отступные по нему составят 400 миллионов евро.

    Ранее в обратную сторону проследовал полузащитник «Барселоны» Артур.

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