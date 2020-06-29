Марио Гомес завершил карьеру

Нападающийобъявил о завершении карьеры после того, как егогарантировал себе путевку в первую Бундеслигу.

«Моя последняя миссия здесь закончена. Я всегда мечтал закончить именно в "Штутгарте", и так это и вышло», — цитирует ветерана Bild.

Гомес — воспитанник «Штутгарта». Дебютировал за основную команду 9 марта 2004 года в матче Лиги чемпионов с «Челси». Провел за «Штутгарт» 230 матчей, забил 110 голов, отдал 30 голевых передач. Наибольшую известность игрок приобрел в составе «Баварии», за которую выступал в период между 2009 и 2013 годами. За сборную Германии он сыграл 78 матчей, в которых забил 31 гол.

За карьеру футболист становился победителем Лиги чемпионов, трижды выигрывал Бундеслигу, дважды Кубок Германии и Суперкубкок Германии, а также является чемпионом Турции в составе «Бешикташа». 0