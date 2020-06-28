«Урал» — «Тамбов»: счет матча 2:1, обзор голов

Екатеринбургскийодержал домашнюю победу над(2:1) в матче 24-го тура чемпионата России.

На 20-й минуте в ворота «Тамбова» был назначен пенальти за игру рукой у Килина. Бикфалви с пенальти аккуратно пробил в нижний угол ворот — Шелия не угадал направление удара.

На 68-й минуте гости отыгрались. Рыбин подключился к атаке и навесил в штрафную — Костюков опередил Вилюша и головой переправил мяч в ближний угол ворот «Урала».

А две минуты спусти Эль-Кабир с фланга навесил в штрафную — Бикфалви и Бавин пасовались друг с другом, не давая мячу опуститься на землю, Эрик подстроился и пробил с лёта мимо Шелии.

На 83-й минуте «Урал» остался в меньшинстве — Бикфалви получил две желтые карточки за две минуты.

«Урал» набрал 28 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице российской премьер-лиги, «Тамбов» с 25 очками занимает 13-ю строчку.

В следующем туре «Тамбов» на своем поле сыграет против «Зенита», а «Урал» в гостях встретится с «Оренбургом».