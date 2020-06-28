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    Дубль Бикфалви принес «Уралу» победу над «Тамбовом»

    «Урал» — «Тамбов»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Екатеринбургский «Урал» одержал домашнюю победу над «Тамбовом» (2:1) в матче 24-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 20-й минуте в ворота «Тамбова» был назначен пенальти за игру рукой у Килина. Бикфалви с пенальти аккуратно пробил в нижний угол ворот — Шелия не угадал направление удара.

    На 68-й минуте гости отыгрались. Рыбин подключился к атаке и навесил в штрафную — Костюков опередил Вилюша и головой переправил мяч в ближний угол ворот «Урала».

    А две минуты спусти Эль-Кабир с фланга навесил в штрафную — Бикфалви и Бавин пасовались друг с другом, не давая мячу опуститься на землю, Эрик подстроился и пробил с лёта мимо Шелии.

    На 83-й минуте «Урал» остался в меньшинстве — Бикфалви получил две желтые карточки за две минуты.

    «Урал» набрал 28 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице российской премьер-лиги, «Тамбов» с 25 очками занимает 13-ю строчку.

    В следующем туре «Тамбов» на своем поле сыграет против «Зенита», а «Урал» в гостях встретится с «Оренбургом».

    РПЛ. 24-й тур
    «Урал» — «Тамбов» — 2:1 (1:0).
    Голы: Бикфалви, 20 — с пенальти (1:0). Костюков, 68 (1:1). Бикфалви, 70 (2:1)«Урал»: Годзюр, Золотов, Кулаков, Вилюш, Эль-Кабир, Бавин, Бумаль (Аугустыняк, 62), Кухарчик, Бикфалви, Егорычев (Панюков, 62), Герасимов«Тамбов»: Шелия, Филин, Грицаенко, Ойеволе (Юрганов, 87), Рыбин (Каплиенко, 81), Килин, Карасев (Мамтов, 86), Костюков (Федчук, 76), Чуперка, Мелкадзе, ОбуховПредупреждения: Бумаль (15), Золотов (38), Бавин (50), Егорычев (51), Аугустыняк (63), Мелкадзе (79), Бикфалви (82), Чуперка (90), Филин (90), Мамтов (90)Удаление: Бикфалви (82)
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