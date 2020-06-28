«Гранада» — «Эйбар»: счет матча 1:2, обзор голов

В составе победителей отличились Пабло де Бласис и Серхио Гарсия.
Гол «Гранады» на счету Роберто Сольдадо.
В турнирной таблице Примеры «Гранада» (43 очка) занимает 10-е место, «Эйбар» (35) отпраздновал вторую победу кряду и теперь 15-й.
Примера. 32-й тур
«Гранада» — «Эйбар» — 1:2 (0:1)
Голы: Де Бласис, 16 (0:1). Сольдадо, 48 (1:1). Кике, 69 (1:2)«Гранада»: Эскандель, Вальехо, Диас, Санчес, Нева (Жил Диаш, 73), Вико, Эррера, Брайс (Сольдадо, 46), Пуэртас (Антоньин, 82), Мачис, Фернандес«Эйбар»: Дмитрович, Бигас, Корреа, Бургос, Рафа Суариш (Хосе Анхель, 65), Диоп, Альварес, Орельяна (Шарлес, 75), Кике (Экспосито, 87), Инуи (Кристофоро, 66), Де БласисПредупреждение: Санчес, 90+4