«Гранада» — «Эйбар»: счет матча 1:2, обзор голов

Как проявит себя «Реал» в игре с «Эспаньолом»? «Эспаньол» — «Реал». Прогноз и ставки 1.91

Одержит ли «Интер» победу на «Эннио Тардини»? «Парма» — «Интер». Прогноз и ставки 1.71