Клопп — первый немецкий тренер, выигравший АПЛ

завоевал чемпионство в АПЛ сезона-2019/20 после пораженияв матче противв 31-м туре (1:2).

Как сообщает Opta Sports, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп стал первым немецким специалистом, выигравшим чемпионат Англии за всю историю его существования.

Все 28 титулов с момента создании Премьер-лиги (в 1992 году) выигрывали команды под руководством иностранных (не английских) тренеров. Но до образования АПЛ в высшем дивизионе страны побеждали только команды под руководством английских, шотландских и ирландских специалистов.

«Ливерпуль» с момента назначения Клоппа выиграл четыре различных турнира: Лигу чемпионов-2018/19, Суперкубок УЕФА-2019, чемпионат мира среди клубов-2019 и Премьер-лигу-2019/20. 0