Семин считает, что Кикнадзе должен уйти из «Локомотива»

Бывший главный тренерзаявил, что генеральный директор клубадолжен покинуть свой пост.

«Считаю ниже своего достоинства вступать в дискуссию с Кикнадзе. Не только о выходе из обороны в атаку, что он делает в своем интервью "Спорт-Экспрессу", но и на любые другие темы. Что он сделал за 1,5 года работы во главе клуба?

Каких игроков взял, каких потерял, какие деньги принес? Дискутировать можно с тем, кто работает и что-то делает, а не только занимает высокую должность и приводит в клуб своих старых друзей.

"Локомотив" — это ни я, но и тем более ни Кикнадзе. "Локомотив" — это болельщики. А болельщики свое слово сказали. Они не хотят видеть Кикнадзе в "Локомотиве". Он должен уйти, потому что не способен руководить таким клубом!» — написал Семин на своей странице в Instagram. 0