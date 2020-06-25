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    Семин считает, что Кикнадзе должен уйти из «Локомотива»

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что генеральный директор клуба Василий Кикнадзе должен покинуть свой пост.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    «Считаю ниже своего достоинства вступать в дискуссию с Кикнадзе. Не только о выходе из обороны в атаку, что он делает в своем интервью "Спорт-Экспрессу", но и на любые другие темы. Что он сделал за 1,5 года работы во главе клуба?

    Каких игроков взял, каких потерял, какие деньги принес? Дискутировать можно с тем, кто работает и что-то делает, а не только занимает высокую должность и приводит в клуб своих старых друзей.

    "Локомотив" — это ни я, но и тем более ни Кикнадзе. "Локомотив" — это болельщики. А болельщики свое слово сказали. Они не хотят видеть Кикнадзе в "Локомотиве". Он должен уйти, потому что не способен руководить таким клубом!» — написал Семин на своей странице в Instagram. 0

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