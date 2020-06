Агуэро успешно перенес операцию на колене

Нападающийперенес операцию на колене.

Операция прошла успешно и аргентинский форвард начнет процесс восстановления. Точные сроки возвращения 32-летнего игрока пока остаются неизвестными.

«Все прошло хорошо, и я скоро начну восстановление. Большое спасибо доктору Кугату и его команде. Всем спасибо за поддержку», — написал аргентинец в Twitter.

Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación. Muchas gracias al Dr. Cugat y a su equipo y a todos por tanto apoyo//Everything went well, and I'll soon begin recovery. A big thanks to Dr Cugat and his team — and to all of you for your support 🤟🏽 pic.twitter.com/Frm07cN3WF