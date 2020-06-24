Парфенов: Победа над «Шинником» очень важна во всех смыслах

Главный тренер екатеринбургского «Урала»прокомментировал выездную победу надв четвертьфинале Кубка России (2:0).

«Мы настраивались на игру, готовились, нам очень нужна была победа, это другой турнир, но мы в принципе давно не выигрывали.

Поэтому эта победа очень важна в нескольких смыслах — и для уверенности команды, и в то же время это Кубок.

Здесь нет возможности исправить ситуацию, здесь есть одна игра, где нужно решить исход. Ребята сегодня молодцы, выполнили то, о чем договаривались, и довели уверенно до победы.

После поражения от "Рубина", где не должны были терять очки, хотелось вернуть уверенность», — рассказал Парфенов в эфире телеканала «Матч Премьер».

В полуфинале «Урал» сыграет с «Химками». Игра пройдет 18 или 19 июля. В другом матче 1/2 финала в Санкт-Петербурге встретятся «Зенит» и «Спартак».

Финал должен состояться в Екатеринбурге 25 июля.

В прошлом сезоне «Урал» добрался до финального матча Кубка, где в Самаре уступил «Локомотиву» со счетом 0:1. 0