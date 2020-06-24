Ливерпуль — Кристал Пэлас. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (24.06.2020)

Составы команд:
«Ливерпуль»: Алисон Бекер, Вирджил ван Дейк, Джозеф Гомес, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Жоржиньо Вейналдум, Джордан Хендерсон, Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах.
«Кристал Пэлас»: Уэйн Хеннесси, Джоэл Уорд, Патрик ван Анхольт, Мамаду Сако, Гари Кэхилл, Шейку Куйяте, Эндрос Таунсенд, Уилфрид Заха, Джеймс Макартур, Джеймс Маккарти, Джордан Айю.
Предыдущий матч соперников: «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Ливерпуль» со счетом 2:0. 0