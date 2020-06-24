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    Президент «Урала»: Доволен игрой и самоотдачей в матче с «Шинником»

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    Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов остался доволен игрой и самоотдачей футболистов в четвертьфинальном матче Кубка России с ярославским «Шинником».

    Григорий Иванов
    Григорий Иванов

    «Урал» в среду, 24 июня, обыграл на выезде «Шинник» со счетом 2:0 и стал последним полуфиналистом турнира.

    «Я доволен игрой, но хотелось бы улучшить реализацию моментов. Хотелось бы, чтобы мы реализовывали моменты чаще.

    Доволен самоотдачей ребят, они настроенными на игру вышли, очень хотели этот матч выиграть и бились друг за друга.

    В некоторых моментах не повезло, в некоторых соперника выручил вратарь, который сыграл очень здорово», — сказал Иванов «Р-Спорт».

    «Урал» в полуфинале Кубка России встретится с подмосковными «Химками». Ранее екатеринбуржцы добирались до финала турнира в 2017 и 2019 годах.

    «Мы идем за шагом, у нас еще есть матчи чемпионата России, график очень тяжелый. Начиная с 9 июля, мы играем через два дня на третий.

    У нас не такая длинная скамейка, посмотрим, как выдержим. Идем от игры к игре. Надо в чемпионате набирать очки.

    Нам очень хочется выйти в финал Кубка, но мы сейчас никаких задач не ставим», — сказал Иванов.

    Второй финалист Кубка России определится в матче между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». 0

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