ЦСКА не стоит удерживать Гончаренко, считает Гершкович

Глава Объединения отечественных тренеров по футболусчитает, чтоне должен удерживать главного тренера

Напомним, что в субботу 20 июня ЦСКА на своем поле крупно уступил «Зениту» (0:4). На следующий день в СМИ появилась информация, что Гончаренко написал заявление об отставке.

«По моему мнению, его удерживать не стоит, потому что последний год команда явно находится в регрессе.

И игры нет, и побед нет, и, самое главное, не прогрессируют, а регрессируют молодые футболисты.

Хотя те же Обляков, Ахметов, Чалов — они достаточно серьезно заявили о себе», — приводит слова Гершковича «РИА Новости».

К матчу 24-го тура чемпионата России против «Динамо» армейцев будет готовить старший тренер команды Сергей Овчинников.

После 23 туров ЦСКА с 36 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. Матч с «Динамо» должен пройти в Москве 27 июня. 0