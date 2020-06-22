Каррагер: «Ливерпулю» нужно усилить тройку нападения

Бывший игроксчитает, что главной проблемой «Ливерпуля» является недоукомплектованность атакующей линии команды. Так он прокомментировал результат игры с, где была зафиксирована нулевая ничья.

«Тройка нападения "Ливерпуля" не хуже, чем у других европейских команд, но как только один из них выпадает, начинается массивный спад. Когда "Ливерпуль" потерял очки с "Манчестер Юнайтед", Салах не играл. Поэтому "Ливерпулю" нужно усилить тройку нападения.

Основные нападающие "Ливерпуля" очень сильны физически и вряд ли будут пропускать много матчей. Но если один или особенно двое выпадут на долгое время, у команды могут возникнуть проблемы в следующем сезоне», — цитирует бывшего защитника Sky Sports. 0