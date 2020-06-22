Каррагер: «Ливерпулю» нужно усилить тройку нападения

Шеймус Коулмэн и Садио Мане
globallookpress.com
«Тройка нападения "Ливерпуля" не хуже, чем у других европейских команд, но как только один из них выпадает, начинается массивный спад. Когда "Ливерпуль" потерял очки с "Манчестер Юнайтед", Салах не играл. Поэтому "Ливерпулю" нужно усилить тройку нападения.
Основные нападающие "Ливерпуля" очень сильны физически и вряд ли будут пропускать много матчей. Но если один или особенно двое выпадут на долгое время, у команды могут возникнуть проблемы в следующем сезоне», — цитирует бывшего защитника Sky Sports. 0