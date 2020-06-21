Спортивный директор «Тамбова» рассказал о статусе проведения матча с «Уфой»

Спортивный директор «Тамбова»заявил, что матч 23-го тура чемпионата России против «Уфы» пройдет в ранее намеченные сроки.

Ранее появилась информация, что в «Уфе» выявлен один случай коронавируса.

«Игра сегодня состоится, все хорошо. Честно говоря, хочу от этих слухов оберечь и себя, и команду. Нам нужно готовиться к игре, думать только о футболе.

Есть Роспотребнадзор, есть все инстанции, никто шутить не будет, если мы играем, значит, все сделано правильно. Нам нужно настроиться и взять свои очки, сыграть в хороший футбол», — цитирует Худякова «Р-Спорт».

Встреча намечена на 21 июня, начало — в 15:00 по московскому времени. 0