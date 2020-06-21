Спортивный директор «Тамбова»: Играли 10 на 11 весь второй тайм, игрока не хватило

Спортивный директор «Тамбова»прокомментировал результат матча с(1:2).

«Играли 10 на 11 весь второй тайм, думаю, игрока не хватило. Удаление сказалось, но ребята молодцы, смогли сравнять счет, горд и рад за них.

Обидно, конечно, пропускать в концовке, но разберемся с этим», — цитирует Худякова «РИА Новости».

«Тамбов» остался в меньшинстве на 36-й минуте, когда за вторую желтую карточку с поля был удален защитник Гурам Тетрашвили.

После 23 туров «Тамбов» с 25 очками занимает 13-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем матче тамбовская команды в гостях сыграет против «Урала». 0