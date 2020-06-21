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    Спортивный директор «Тамбова»: Играли 10 на 11 весь второй тайм, игрока не хватило

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    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал результат матча с «Уфой» (1:2).

    Павел Худяков
    Павел Худяков

    «Играли 10 на 11 весь второй тайм, думаю, игрока не хватило. Удаление сказалось, но ребята молодцы, смогли сравнять счет, горд и рад за них.

    Обидно, конечно, пропускать в концовке, но разберемся с этим», — цитирует Худякова «РИА Новости».

    «Тамбов» остался в меньшинстве на 36-й минуте, когда за вторую желтую карточку с поля был удален защитник Гурам Тетрашвили.

    После 23 туров «Тамбов» с 25 очками занимает 13-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем матче тамбовская команды в гостях сыграет против «Урала». 0

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