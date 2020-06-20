Моуринью остался недоволен работой VAR в матче с «МЮ»

Главный тренервыразил недовольство работой арбитров и системы VAR в игре 30-го тура английской Премьер-лиги с(1:1).

«Недоволен тем, что я читал игру, но у меня не было запасных, чтобы реагировать. Когда соперник стал доминировать, мы устали и не могли прессинговать.

Было трудно управлять командой. Я недоволен первым пенальти, и вторым тоже. Я недоволен VAR. Не судей в первую очередь — судья может ошибиться, а VAR здесь для того, чтобы делать свою работу.

В случае со вторым пенальти я недоволен арбитром. Потому, что он не дал штрафной, и потом не поставил пенальти, но VAR разобрался», — цитирует Моуринью Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» с 46 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, «Тоттенхэм» (42) — восьмой. 0