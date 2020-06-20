ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаПацаны вообще ребята. Герои «Ростова» и большая деревня «Сочи»
  • 15:59
    • «Рубин» одержал волевую победу над «Уралом»
  • 16:38
    • «Лестер» упустил победу над «Уотфордом»
  • 15:42
    • Тульский «Арсенал» и «Спартак» объявили стартовые составы
  • 11:51
    • Владелец «Сочи» назвал Рами обманщиком
  • 09:38
    • Новая функция FIFA 21 позволит игрокам перейти на новые консоли бесплатно
    Все новости спорта

    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал Лондон». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Брайтон энд Хоув Альбион — Арсенал Лондон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (20.06.2020)

    Футбол АПЛ Футбол Англии Брайтон энд Хоув Альбион Арсенал Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 17:00 в АПЛ начнётся матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал Лондон».

  • 10 000
    • Фрибет новичкамИграть!

    Составы команд:

    «Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Льюис Данк, Адам Уэбстер, Ezequiel Schelotto, Daniel Burn, Ив Биссума, Леандро Троссард, Паскаль Гросс, Аарон Муй, Дэви Проппер, Ниль Мопе.

    «Арсенал Лондон»: Бернд Лено, Эктор Бельерин, Rob Holding, Шкодран Мустафи, Зеад Колашинац, Даниель Себальос, Николя Пепе, Маттео Гюэндузи, Букайо Сака, Александр Ляказетт, Пьер-Эмерик Обамеянг.

    Предыдущий матч соперников: «Арсенал Лондон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Тоттенхэм» был неплох, но Бруну Фернандеш снова вытащил «МЮ»
  • 12:58
    •
  • Прогноз
  • «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал»
  • 1.71
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вернется ли «Зенит» с карантина победой?
  • ЦСКА — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Прервет ли «Спартак» серию поражений в играх с «Арсеналом»?
  • «Арсенал» Тула — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Ожидать ли праздника голов на «Ред Булл Арене»?
  • «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 20 000 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Футболисты «Саутгемптона» Футбол АПЛ. «Саутгемптон» обыграл «Норвич», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» поделили очкиРезультаты матчей 30-го тура английской Премьер-лиги 16:410
  • 17:06
    • «Леванте» на выезде обыграл «Эспаньол»
  • 16:18
    • Малафеев: В ситуации с матчем «Сочи» — «Ростов» вижу много плюсов
  • 15:26
    • Во Франции разрешат проведение матчей с болельщиками с 11 июля
    «Крылья Советов» — «Ахмат» Футбол РПЛ. «Ахмат» выиграл у «Крыльев», «Сочи» разбил молодежь «Ростова»Обзор матчей 23-го тура чемпионата России по футболу 16:030
  • Экспресс дня

  • «Ливерпуль» приблизит свое чемпионство?
  • 3.42
    •
  • 15:10
    • Гончаренко: Мы попытались что-то изменить в атаке и обороне
  • 14:57
    • Озил хочет отработать контракт с «Арсеналом» до конца
  • 14:41
    • Агент Рами: После медосмотра в «Сочи» все было в порядке
    «Эштадиу да Луш» Футбол УЕФА упорядочил календарь. Лиссабон примет Лигу чемпионов, финал состоится 23 августаОба еврокубка в нынешнем сезоне завершатся в формате мини-турнира Вчера в 21:330
  • 14:22
    • Защитник «Рубина» получил травму
  • 14:08
    • Назначены арбитры на матч Кубка России «Шинник» — «Урал»
  • 12:40
    • «Урал» — «Рубин»: стартовые составы команд
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.71
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Атлетик — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  5.00
  • Прогноз на матч Борнмут — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Атлетико — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Экспресс дня 20 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сельта — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Уфа — Тамбов
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Белшина — БАТЭ
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие