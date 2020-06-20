Брайтон энд Хоув Альбион — Арсенал Лондон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (20.06.2020)

Составы команд:
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Льюис Данк, Адам Уэбстер, Ezequiel Schelotto, Daniel Burn, Ив Биссума, Леандро Троссард, Паскаль Гросс, Аарон Муй, Дэви Проппер, Ниль Мопе.
«Арсенал Лондон»: Бернд Лено, Эктор Бельерин, Rob Holding, Шкодран Мустафи, Зеад Колашинац, Даниель Себальос, Николя Пепе, Маттео Гюэндузи, Букайо Сака, Александр Ляказетт, Пьер-Эмерик Обамеянг.
Предыдущий матч соперников: «Арсенал Лондон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0