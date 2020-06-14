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    «Арсенал» может включить Мхитаряна в сделку по Клюйверту

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    Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян, выступающий на правах аренды за «Рому», может стать частью сделки по переходу полузащитника римского клуба Джастина Клюйверта в клуб АПЛ, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Генрих Мхитарян
    Генрих Мхитарян

    По данным источника, «Рома» хочет удержать Мхитаряна и работает над возможностью продления аренды с опцией выкупа за 12-14 млн евро. «Арсенал» в свою очередь интересуется Клюйвертом и готов заплатить за его трансфер 35-40 млн евро.

    Таким образом, Клюйверт может перейти в лондонский клуб в обмен на Мхитаряна с доплатой со стороны «канониров».

    В нынешнем сезоне Мхитарян провел за «Рому» 20 матчей во всех турнирах, стал автором 6 забитых мячей и отдал 4 результативные передачи. 0

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