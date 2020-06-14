«Арсенал» может включить Мхитаряна в сделку по Клюйверту

Генрих Мхитарян
globallookpress.com
По данным источника, «Рома» хочет удержать Мхитаряна и работает над возможностью продления аренды с опцией выкупа за 12-14 млн евро. «Арсенал» в свою очередь интересуется Клюйвертом и готов заплатить за его трансфер 35-40 млн евро.
Таким образом, Клюйверт может перейти в лондонский клуб в обмен на Мхитаряна с доплатой со стороны «канониров».
В нынешнем сезоне Мхитарян провел за «Рому» 20 матчей во всех турнирах, стал автором 6 забитых мячей и отдал 4 результативные передачи. 0