«Арсенал» может включить Мхитаряна в сделку по Клюйверту

Армянский полузащитник лондонского, выступающий на правах аренды за, может стать частью сделки по переходу полузащитника римского клубав клуб АПЛ, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, «Рома» хочет удержать Мхитаряна и работает над возможностью продления аренды с опцией выкупа за 12-14 млн евро. «Арсенал» в свою очередь интересуется Клюйвертом и готов заплатить за его трансфер 35-40 млн евро.

Таким образом, Клюйверт может перейти в лондонский клуб в обмен на Мхитаряна с доплатой со стороны «канониров».

В нынешнем сезоне Мхитарян провел за «Рому» 20 матчей во всех турнирах, стал автором 6 забитых мячей и отдал 4 результативные передачи. 0