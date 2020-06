Маммана приступил к тренировкам после травмы колена

Защитник петербургского «Зенита»начал работать по индивидуальному плану.

Игрок восстанавливается от разрыва крестообразных связок колена. Маммана получил травму 6 октября прошлого года.

Он столкнулся с нападающим «Урала» Павлом Погребняком на 12-й минуте матча 12-го тура РПЛ (3:1), после чего не смог продолжить игру.

У Эмануэля был диагностирован частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. Сообщалось, что он пропустит до восьми месяцев.

Соглашение аргентинца с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2022 года. В текущем розыгрыше РПЛ футболист провел за свой клуб два матча.

Emmanuel Mammana's back up and running at the Gazprom Training Centre after his injury 👊 #ReturningStronger pic.twitter.com/uznXumsZ11