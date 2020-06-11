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    Маммана приступил к тренировкам после травмы колена

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    Защитник петербургского «Зенита» Эммануэль Маммана начал работать по индивидуальному плану.

    Эммануэль Маммана
    Эммануэль Маммана

    Игрок восстанавливается от разрыва крестообразных связок колена. Маммана получил травму 6 октября прошлого года.

    Он столкнулся с нападающим «Урала» Павлом Погребняком на 12-й минуте матча 12-го тура РПЛ (3:1), после чего не смог продолжить игру.

    У Эмануэля был диагностирован частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. Сообщалось, что он пропустит до восьми месяцев.

    Соглашение аргентинца с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2022 года. В текущем розыгрыше РПЛ футболист провел за свой клуб два матча.

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