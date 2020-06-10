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    Флик: «Бавария» прекрасно знает сильные стороны «Айнтрахта»

    Футбол Кубок Германии Футбол Германии Бавария Айнтрахт Франкфурт
    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Айнтрахтом» в полуфинале Кубка Германии.

    Ханс-Дитер Флик
    Ханс-Дитер Флик

    «Мы подходим к этому матчу так же, как и к любому другому. Мы анализируем "Айнтрахт" уже в третий раз за сезон. Они могут сделать очень больно, особенно они очень и очень опасные при стандартных положениях.

    На протяжении 90 минут — в кубке может быть и дольше — мы должны быть очень сфокусированы. Наша команда прекрасно знает сильные стороны "Айнтрахта", но также знает и свои сильные стороны.

    Мы хотим одержать уверенную победу и выйти в финал. Но это будет непросто», — цитирует Флика пресс-служба мюнхенцев.

    Матч «Бавария» — «Айнтрахт» пройдет сегодня, 10 июня, начало — в 21:45 по мск. 0

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