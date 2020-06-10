Флик: «Бавария» прекрасно знает сильные стороны «Айнтрахта»

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча св полуфинале Кубка Германии.

«Мы подходим к этому матчу так же, как и к любому другому. Мы анализируем "Айнтрахт" уже в третий раз за сезон. Они могут сделать очень больно, особенно они очень и очень опасные при стандартных положениях.

На протяжении 90 минут — в кубке может быть и дольше — мы должны быть очень сфокусированы. Наша команда прекрасно знает сильные стороны "Айнтрахта", но также знает и свои сильные стороны.

Мы хотим одержать уверенную победу и выйти в финал. Но это будет непросто», — цитирует Флика пресс-служба мюнхенцев.

Матч «Бавария» — «Айнтрахт» пройдет сегодня, 10 июня, начало — в 21:45 по мск. 0