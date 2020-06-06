Бабаев рассказал об источнике слухов о трансферах ЦСКА

Генеральный директор ЦСКАподелился мнением о том, откуда берутся трансферные слухи.

«Сейчас все автоматизировано. Существует система, где клубы могут узнать информацию о футболистах — матчи, голы, срок контракта и так далее.

К сожалению, как мы недавно узнали, с некоторых ресурсов осуществляется утечка данных, какой именно клуб просматривал информацию о том или ином игроке.

Хотя это происходит всего лишь в рамках повседневной работы селекционного отдела. Если селекционер просмотрел игровые показатели футболиста, это вовсе не означает, кто клуб им предметно интересуется, не так ли?

Вот так и появляются "новости" об интересе нашего клуба к ряду игроков», — заявил Бабаев изданию Bobsoccer.

В последнее время СМИ сообщали об интересе ЦСКА к форварду аргентинского «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайчу, полузащитнику загребского «Динамо» Арияну Адеми, а также к нападающему «Бешикташа» Кайлу Ларину. 0