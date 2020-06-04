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    Малафеев: Миранчуки всегда были интересны «Зениту»

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    Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, каких российских игроков не смог купить клуб.

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    «Общались с Сорокиным из "Рубина", по Швецу из "Ахмата" вели переговоры.

    Работы было много, если возьмете игроков сборной России, которые были тогда в основном составе, но не играли в "Зените", мы всеми интересовались. Миранчуки всегда были интересны.

    Чисто юридически между ЦСКА и "Зенитом" нет договоренности о непереманивании игроков, понятийно есть, но они договоренности эти заключают тогда, когда у нас увели всех талантливых футболистов.

    Меня это удивляет. Нам тут уже никак не отомстить. Это все на уровне школ, а не первой команды», — рассказал Малафеев «Чемпионату». 0

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