Малафеев: Миранчуки всегда были интересны «Зениту»

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита»рассказал, каких российских игроков не смог купить клуб.

«Общались с Сорокиным из "Рубина", по Швецу из "Ахмата" вели переговоры.

Работы было много, если возьмете игроков сборной России, которые были тогда в основном составе, но не играли в "Зените", мы всеми интересовались. Миранчуки всегда были интересны.

Чисто юридически между ЦСКА и "Зенитом" нет договоренности о непереманивании игроков, понятийно есть, но они договоренности эти заключают тогда, когда у нас увели всех талантливых футболистов.

Меня это удивляет. Нам тут уже никак не отомстить. Это все на уровне школ, а не первой команды», — рассказал Малафеев «Чемпионату». 0