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    Семин: Правильно было бы, если бы со мной ушли и гендиректор, и весь совет директоров

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил свою точку зрения на решение совета директоров не предлагать ему новый договор.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    31 мая истек срок соглашения с Семиным, вместо него команду возглавит Марко Николич.

    «Если руководители клуба считают, что я какие-то задачи не выполнил, думаю, было бы правильно и по-мужски уйти всем вместе.

    И генеральному директору, и совету директоров в полном составе, и тренеру. Ведь они меня назначали и утверждали, они продлевали со мной контракт. А значит, должны нести за это ответственность.

    То же касается и трансферного комитета — еще одной новаторской структуры, полагаю, очень спорной.

    Потому что люди, которые туда входят и в какой-то мере принимают решения, — очень занятые по своим серьезным, большим профессиям. Им не до футбола, и потенциальных новичков они не видят.

    Руководство клуба дает им список. А дальше получается, как у наперсточников. Первого-второго номеров из него взять нельзя?

    Тогда возьмем третьего-четвертого, а то и пятого. При том, что добро ни на кого, кроме первых-вторых, я никогда не давал. Вот так и формируется состав.

    Просто вижу, что в данной ситуации интересы футбольной команды проигнорированы. Тем не менее, у "Локомотива" остались те же игроки, значит, у него — хорошие шансы на второе место.

    Тем более, на мой взгляд, у "Локо" — самый легкий календарь, большинство сложнейших матчей мы уже прошли», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс». 0

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