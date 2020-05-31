Кириченко: На 99 процентов «Зенит» станет чемпионом

Дмитрий Кириченко
globallookpress.com
«Трудно предугадать, как команды будут выглядеть в июне. Все-таки очень большой перерыв — почти три с половиной месяца. Получается, этот перерыв даже больше зимнего.
Но, наверное, с уверенностью можно сказать, что "Зенит" станет чемпионом. На 99 процентов. Отрыв все-таки у них большой от преследователей.
Вряд ли сейчас есть команда, которая может "Зениту" что-то противопоставить. А вот со 2-го по 16-е место каждая игра будет важна», — сказал Кириченко Rusfootball.
После 22 туров «Зенит» идет на первом месте, набрав 50 очков, опережая идущий вторым «Локомотив» на 9 очков. 0