Кириченко: На 99 процентов «Зенит» станет чемпионом

Российский тренер Дмитрий Кириченко считает, что ничто не помешает «Зениту» завоевать чемпионство в сезоне-2019/20 чемпионата России.

«Трудно предугадать, как команды будут выглядеть в июне. Все-таки очень большой перерыв — почти три с половиной месяца. Получается, этот перерыв даже больше зимнего.

Но, наверное, с уверенностью можно сказать, что "Зенит" станет чемпионом. На 99 процентов. Отрыв все-таки у них большой от преследователей.

Вряд ли сейчас есть команда, которая может "Зениту" что-то противопоставить. А вот со 2-го по 16-е место каждая игра будет важна», — сказал Кириченко Rusfootball.

После 22 туров «Зенит» идет на первом месте, набрав 50 очков, опережая идущий вторым «Локомотив» на 9 очков. 0