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    Глушаков опроверг информацию о переходе в «Спартак»

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    Игрок «Ахмата» Денис Глушаков опроверг слухи о своем возможном возвращении в «Спартак».

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков

    «Странно: вчера пишут, что контракт не продлили, потом, что продлили, сегодня — "Спартак". Новости чуть ли не каждый день теперь — узнаю их от вас. Если серьезно, то уже рассказал, что продлил соглашение с "Ахматом" до конца чемпионата и сейчас думаю только о футболе, тренировках и возобновлении сезона.

    Если где-то сказал, что хочу вернуться в "Спартак", так как это особый для меня клуб, то не надо меня сразу туда сватать. Да, у меня серьезные футбольные амбиции, и есть много сил, чтобы решать большие задачи. Но о любых контрактах будет смысл думать после сезона, сейчас — только работа и задачи команды в турнире», — цитирует футболиста «Чемпионат». 0

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