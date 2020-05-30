Глушаков опроверг информацию о переходе в «Спартак»

Игрокопроверг слухи о своем возможном возвращении в

«Странно: вчера пишут, что контракт не продлили, потом, что продлили, сегодня — "Спартак". Новости чуть ли не каждый день теперь — узнаю их от вас. Если серьезно, то уже рассказал, что продлил соглашение с "Ахматом" до конца чемпионата и сейчас думаю только о футболе, тренировках и возобновлении сезона.

Если где-то сказал, что хочу вернуться в "Спартак", так как это особый для меня клуб, то не надо меня сразу туда сватать. Да, у меня серьезные футбольные амбиции, и есть много сил, чтобы решать большие задачи. Но о любых контрактах будет смысл думать после сезона, сейчас — только работа и задачи команды в турнире», — цитирует футболиста «Чемпионат». 0