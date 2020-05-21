Защитник «Зенита» может продолжить карьеру в МЛС

Защитникможет по окончании этого сезона уехать в США, об этом рассказал его агент Александр Маньяков.

«Мы не знаем, какая будет экономическая и политическая ситуация после окончания пандемии коронавируса. Мы ведем переговоры, помимо "Зенита", еще с тремя российскими клубами. Плюс к этому один из наших коллег-агентов говорит, что в мае будет интерес от одной из команд МЛС.

Лично для меня немного обидно вот что. "Зенит" — это большой клуб, где много интриг и всяких обсуждений, но Игорь всегда, как бы ни складывались отношения внутри, был предельно честен и сдержан в плане оценки происходящего. Он никогда не позволял себе выносить сор из избы и накидывать говно на вентилятор. Игорь — очень хороший парень, и это надо ценить», — цитирует Маньякова Sport24.

Напомним, что контракт 31-летнего футболиста с «сине-бело-голубыми» истекает, поэтому он сможет уйти из клуба бесплатно. 0