КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюШестерка избранных. Тренеры, завоевавшие чемпионства в четырех и более лигах
  • 20:52
    • Источник: Швейцария надеется провести ЧМ-2023 вместо России
  • 23:33
    • Источник: Кузяев не продлит контракт с «Зенитом»
  • 23:16
    • Фазель: Обсуждать возможный перенос ЧМ-2023 в Швейцарию слишком рано
  • 22:53
    • «СЭ»: Правительство одобрит возобновление сезона в РПЛ до конца недели
  • 22:47
    • Нападающий «Краснодара» рассказал, что переболел коронавирусом
    Все новости спорта

    Думбия: Не стоило покидать ЦСКА ради «Ромы». Возможно, я вернусь

    Футбол ЦСКА РПЛ Футбол России Трансферы Рома Серия A Футбол Италии Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший форвард ЦСКА Сейду Думбия вспомнил времена выступлений за московский клуб и не исключил своего возвращения в армейский коллектив.

    Сейду Думбия
    Сейду Думбия

    «Я провел в России много лет и выиграл несколько важных трофеев. Конечно, ЦСКА для меня — особенная команда.

    Но я бы не стал говорить, что это главный клуб в моей карьере. Мне довелось играть в разных странах, завоевывать титулы и там. К примеру, в Швейцарии. Но при этом я никогда не забуду ЦСКА.

    Не жалею ли, что покинул ЦСКА ради "Ромы"? Учитывая, как сложились обстоятельства, было бы лучше остаться в ЦСКА.

    Но в карьере любого футболиста бывают моменты, когда нужно решиться на какой-то шаг. И не всегда он бывает верным. Это жизнь.

    Как я уже сказал, ЦСКА остается для меня особенным клубом. Возможно, я и вернусь. В мире и в футболе в частности нет ничего невозможного», — сказал футболист «РГ».

    Напомним, 32-летний Думбия защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2014 год. За это время ивуарийский нападающий помог московской команде трижды стать чемпионом России, дважды выиграть Кубок России, а также Суперкубок страны.

    В марте игрок покинул швейцарский «Сьон», не согласившись с понижением заработной платы из-за пандемии коронавируса. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Возвращение РПЛ. Пиар-трюк или ответ на просьбы болельщиков?
  • 17/05/2020 в 02:35
    •
  • Прогноз
  • «Неман» — «Торпедо-БелАЗ»
  • 2.12
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Торпедо-БелАЗ» снова не уступит сопернику?
  • «Неман» — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Пхохан» продолжит домашнюю серию?
  • «Пхохан Стилерс» — «Сеул». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
  • «Викингур» — «НСИ Рунавик»: будет ли ничья?
  • «Викингур» — «НСИ Рунавик». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Фавр разочарован атмосферой матчей Футбол Коронавирус убивает преимущество домашнего поляКак матчи без зрителей влияют на футбол? Вчера в 05:240
  • 19:21
    • Давид Сильва объявил об уходе из «Ман Сити» по окончании сезона
  • 19:06
    • Известен полный календарь на остаток сезона Бундеслиги
  • 16:56
    • Чеферин: Планируем доиграть Лигу чемпионов к концу августа
    Петер Бош Футбол «Байер» приблизился к Лиге чемпионов, «Вердер» — к вылету«Байер» разгромил «Вердер» в 26-м туре Бундеслиги 19/05/2020 в 23:130
  • Экспресс дня

  • «Торпедо-БелАЗ» не проиграет в Гродно?
  • 3.33
    •
  • 00:34
    • Думбия: Не стоило покидать ЦСКА ради «Ромы». Возможно, я вернусь
  • 00:15
    • Президент «Урала»: «Спартак» покупает дорогих игроков, но куда деваются мальчишки из академии?
  • 23:57
    • «Локомотив» интересуется экс-хавбеком «Милана»
    Тьерри Анри Футбол Все еще непобедимы. О том, как Анри вытащил «Арсенал» в матче с «Ливерпулем» в 2004-мКоманды английской Премьер-лиги с сегодняшнего дня должны вернуться к индивидуальным тренировкам, но до возможного рестарта лиги поговорим о ее матчах былых лет 19/05/2020 в 18:400
  • 16:14
    • Нойер подписал новый контракт с «Баварией»
  • 15:58
    • «Ливерпуль» и «МЮ» приступили к командным тренировкам
  • 15:47
    • «Арсенал» готов обменять Ляказетта на игрока «Атлетико»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.12
  • Прогноз на матч Неман — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.33
  • Экспресс дня 21 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Пхохан Стилерс — Сеул
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Викингур — НСИ Рунавик
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие