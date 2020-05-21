Думбия: Не стоило покидать ЦСКА ради «Ромы». Возможно, я вернусь

«Я провел в России много лет и выиграл несколько важных трофеев. Конечно, ЦСКА для меня — особенная команда.
Но я бы не стал говорить, что это главный клуб в моей карьере. Мне довелось играть в разных странах, завоевывать титулы и там. К примеру, в Швейцарии. Но при этом я никогда не забуду ЦСКА.
Не жалею ли, что покинул ЦСКА ради "Ромы"? Учитывая, как сложились обстоятельства, было бы лучше остаться в ЦСКА.
Но в карьере любого футболиста бывают моменты, когда нужно решиться на какой-то шаг. И не всегда он бывает верным. Это жизнь.
Как я уже сказал, ЦСКА остается для меня особенным клубом. Возможно, я и вернусь. В мире и в футболе в частности нет ничего невозможного», — сказал футболист «РГ».
Напомним, 32-летний Думбия защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2014 год. За это время ивуарийский нападающий помог московской команде трижды стать чемпионом России, дважды выиграть Кубок России, а также Суперкубок страны.
В марте игрок покинул швейцарский «Сьон», не согласившись с понижением заработной платы из-за пандемии коронавируса. 0