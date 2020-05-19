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    Медведев: Мы продлеваем контракт с Кокориным до конца конца июля

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, как обстоят дела с контрактом Александра Кокорина.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Из-за того, что чемпионаты европейских первенств доигрываются за пределами первоначального графика, до сих пор не решено, когда следующее трансферное окно будет открыто. Европейская клубная ассоциация и УЕФА рекомендовали продлить истекающие контракты, как арендные, так и контракты игроков, с целью сохранения спортивного принципа. У Кокорина контракт заканчивается. Для того чтобы он мог без проблем играть за "Сочи", мы продлеваем с ним контракт на период окончания чемпионата, то есть до конца июля. Соотвественно, продлеваем и договор аренды. Это чисто техническое действие для того, чтобы Кокорин мог играть за "Сочи". Все три стороны: сам игрок, "Зенит" и "Сочи" — согласовали такой порядок действий.

    У всех наших футболистов отрицательные тесты на коронавирус. Наши игроки за пределы Санкт-Петербурга и его пригородов не выезжали, хотя у многих родители живут в других городах и странах. Мы понимаем, что, пока есть возможность возобновить чемпионат, свободой передвижения надо пожертвовать.

    Футбол — такая же часть нашей жизни, как и другие виды деятельности. Да, рабочая деятельность — тренировки и игры. Если каждый будет соблюдать регламент безопасности, то мы сможем пройти период тренировок и игр без потерь», — цитирует Медведева «Чемпионат» 0

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