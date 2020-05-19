«Локомотив» начал переговоры по трансферу Баделя

Московскийначал переговоры о трансфере хорватского полузащитника «Фиорентины», сообщает «Чемпионат»

С большой долей вероятности, переговоры по переходу игрока, права на которого принадлежат «Лацио», завершатся успешно.

Бадель перешёл из римского «Лацио» во «Фиорентину» летом 2019 года. Арендное соглашение 31-летнего полузащитника рассчитано до 30 июня 2020 года.

Хорватский футболист защищал цвета «Фиорентины» с 2014 по 2018 год. Милан Бадель выступает в составе национальной команды Хорватии с 2010 года.

В сезоне-2019/2020 Бадель принял участие в 19 матчах итальянской Серии А и забил один мяч. 0