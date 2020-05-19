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    «Локомотив» начал переговоры по трансферу Баделя

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    Московский «Локомотив» начал переговоры о трансфере хорватского полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя, сообщает «Чемпионат».

    Милан Бадель
    Милан Бадель

    С большой долей вероятности, переговоры по переходу игрока, права на которого принадлежат «Лацио», завершатся успешно.

    Бадель перешёл из римского «Лацио» во «Фиорентину» летом 2019 года. Арендное соглашение 31-летнего полузащитника рассчитано до 30 июня 2020 года.

    Хорватский футболист защищал цвета «Фиорентины» с 2014 по 2018 год. Милан Бадель выступает в составе национальной команды Хорватии с 2010 года.

    В сезоне-2019/2020 Бадель принял участие в 19 матчах итальянской Серии А и забил один мяч. 0

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